陳其邁建議韓國瑜 就職穿「小智」衣服更有趣

2018-12-15 12:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市新科市長韓國瑜在Instagram上發文，並PO出自己扮成《精靈寶可夢》主角「小智」的照片，並寫下「出來吧邁邁！」對此，陳其邁今天受訪時表示，看起來有趣，建議韓國瑜就職典禮穿「小智」衣服會更有趣。

韓國瑜昨天在社群平台Instagram上發文，他穿著藍白色上衣，頭上戴了1頂印有寶貝球圖案的帽子，右肩還掛著1隻皮卡丘，明顯是在扮演《精靈寶可夢》的主角「小智」，韓國瑜還在貼文中打趣表示：「出來吧邁邁，皮卡皮卡！」網友聯想到是指落選的陳其邁。

陳其邁今天上午參觀駁二動漫祭，電視台詢問他對此事的看法？

陳其邁說，韓國瑜看起來有趣，建議他就職典禮穿「小智」衣服更有趣，不用再大費周章，他覺得這樣很好，年輕人都很喜歡。

媒體問說，選後和韓國瑜見過面嗎？陳其邁表示，他應該忙著籌組「神奇寶貝團隊」，趕快找到更好人才，我為他加油。

媒體又問說，會不會覺得韓國瑜是吃你豆腐？陳其邁說，韓市長扮成這樣很有趣，非常吸睛，至於「我是傳說級的，有在看皮卡丘應該都知道」，媒體則補了一句「很難抓」。

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