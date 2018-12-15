陳景峻幫輔選被認定違紀 柯P怨：民進黨說要合作卻又不友善

2018-12-15 12:23

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市立委補選白綠合作破局後，「蔡柯會」期間，台北市長柯文哲對總統蔡英文的態度冷漠，使得白、綠之間關係依舊緊繃。柯文哲今天上午表明， 因為跟蔡英文「講了也沒用」。且就民進黨籍、台北副市長陳景峻幫柯輔選，被認定違紀一事。柯文哲也酸，一邊說要合作，一邊又很多不友善行為，很奇怪。

美麗島電子報董事長吳子嘉日前透露，柯文哲私底下並不想跟蔡英文見面。柯文哲上午澄清，不是說不想，而是講完以後沒用。柯舉例「他們準備要跟人家去做生意，講了以後要能夠算數、能夠執行，結果跟老闆講完，底下夥計沒有一個要聽話的，講了有什麼用？」

柯文哲稱，那天蔡柯會他就有說，他們需要中央協助什麼，結果文化部跳出來罵他們，讓他心裡就會覺得，那講也沒用啊。

另就陳景峻遭民進黨新北市黨部認定違紀。柯文哲表示，所以這個就是問題，一方面說要白綠合作，可是又看到很多這種不友善行為，他覺得是這樣，選舉結束了，很多東西就放下，不然，老是一邊說要合作，然後又處分陳景峻、文化部又出來罵他們，很奇怪。

柯文哲說，民進黨有一個很大的問題，到底誰是民進黨，這是他對民進黨最大的困擾，到底誰講得算？總統講的話，看起來文化部好像也不買帳。

至於陳景峻鞠躬盡瘁後，卻傳出柯文哲選後從未再找過陳景峻一事。柯文哲坦言，還沒有直接跟陳景峻談 ，最近實在事情太忙。是否慰留等「見面再談」。

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