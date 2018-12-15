何志偉自稱關係好 柯P酸：好到說我是髒髒包

2018-12-15 12:09

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲派出「柯家軍」陳思宇角逐台北市第二選區立委補選，面對民進黨對手何志偉自稱是朋友、兩人關係好，盼拉近與柯文哲關係。柯文哲上午反諷，「好到會說我是髒髒包」，更直接表明何志偉「親疏有別」。

今年5月，民進黨確定於台北市長選戰提名前立委姚文智後，何志偉當時評論「柯文哲現在是我們的『髒髒包』，吃完後一定要擦擦鼻子，自己靠自己」、「有一時流行，吃完後會把全身弄髒，好險已經退流行」，面對當時的酸言酸語，在白、綠、藍爭搶姚文智留下的立委空缺當下，柯文哲再度提起這起舊恨。

面對何志偉自稱好朋友，柯文哲上午回應，好到會說他是髒髒包這樣，「呵、呵、呵，唉唷，算了，反正聽聽就好。」柯表示，每個人都會釋出善意，要選舉的人一定會爭取每個人的支持，只是對他們來說，這叫親疏有別。

柯文哲也評論，他想一想覺得，這次立委補選的最後結果，會跟這次的台北市長選情很像，最後一定會只是1、2％之間的差距，不是險勝就是險敗，結果應該很接近。

至於是否幫陳思宇拜票？柯文哲說，再講吧，當然政黨、外界資源那些還是有差，但選舉終究，候選人個人還是影響50％以上的勝敗。

對於陳思宇抨擊對手為「連勝文們」挨轟失言。柯文哲也說，講這種話沒有必要，但其實陳思宇也還算是新人。

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