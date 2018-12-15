藍高層稱全民調真好幹嘛換柱？孫大千轟鬼扯

2018-12-15 11:16

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨中生代立委拋出2020總統初選全民調，但有黨務人士認為「協調徵召」勝算更高，質疑「全民調真這麼好幹嘛換柱？」前國民黨立委孫大千對此在臉書痛批鬼扯，把參加黨內初選的人都當成傻子。

不具名國民黨黨務人士接受媒體訪問指出，黨內總統提名從前總統李登輝開始，都採共推產生，前總統馬英九也沒有經過初選，前主席洪秀柱當時爭取黨提名，也用防磚條款確認實力，「全民調真這麼好，最後幹嘛換柱？」該人士也質疑，縣市長選舉，基隆市、台北市、新竹市、桃園市都是採初選與全民調，結果選舉結果又如何？

孫大千今天在臉書發文質疑，當年提名洪秀柱所啟動的是「 防磚條款」，和現在討論的以「全民調」決定總統候選人，根本風馬牛不相及，質疑該黨務人事混淆視聽、顧左右而言他。

孫大千表示，如果全民調問題這麼大，今年縣市長選舉，又為什麼要採這種方式決定提名人選？如果可以用協調徵召，參加黨內初選的人都是傻子嗎？

「把韓流對九合一大勝的貢獻，硬說是自己的功勞，國民黨不怕笑掉台灣人大牙？」他指出，協調徵召最爛的例子就是新竹縣長選舉，若不是林為洲願以大局為重，加上「韓流」拉抬，新竹縣是否淪陷還是未知數。

孫大千也批判，所謂黨務人士如果說的話對得起天地良心，為何不敢具名發言，何必躲躲藏藏當藏鏡人？國民黨黨政高層這麼見不得人嗎？

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