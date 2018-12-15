直搗藍票倉 王義川：當選立委每天行程公開

2018-12-15 10:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕第5選區（北北屯）立委補選民進黨參選人王義川，昨天完成登記參選後，今天直搗藍營票倉，到水湳地區紫微宮參拜，與廟方高喊凍蒜，宣佈明天臉書粉絲團上線每天報告行程，並承諾當選後也會每天公布，當一名陽光、開放、年輕的行動立委。

王義川單槍匹馬由民進黨台中黨部執行長翁誌偉陪同到紫湳宮拜訪，他說，很多人認為立委很神秘，不知道在「喬」什麼事，將設立臉書粉絲團在明天上線，每天公布行程，讓大家認識王義川，並當個行動立委，選民會在麵攤、海產攤、超商等處所看到他，強調年輕、開放與行動力。

王義川稱對手沈智慧為「智慧阿姨」，也被沈稱比較像「阿北」王義川則笑說，現在阿北比較紅，是個稱讚，強調清楚沈過去表現，不只在北北屯選過立委，也在中西區，甚至與胡志強競選過市長「無役不與」但已11年未擔任民代，對地方陌生，自己這4年當交通局長，更掌握、貼近民意，會各自努力，君子之爭，

王義川又稱這4年奠定台中30、50年的軌道運輸基礎，相信交通改善讓市民有深刻體驗，認為對手對台中交通體驗不夠深入，對於昨天向沈下戰帖邀請辯論是否支持山手線、文中小六用地規劃足球園區、北區肉品市場遷建烏日被拒絕，王義川表示會尊重不辯論「但總要表態、與市民交代清楚。」

王義川說，自己是南部到台中定居的年輕人，台中沒家族派系支持，這次讓登記完後整天忙碌，不像對手過去是軍系立委有綿密的組織支持，只能靠自好朋友，昨天還在找競總，思考怎麼讓大家認識我。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/