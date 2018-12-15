吳敦義將辦謝票感恩之旅、拜會媒體 黨內人士否認試水溫

2018-12-15 09:51

〔記者施曉光／台北報導〕帶領藍營贏得九合一選舉的國民黨主席吳敦義，被外界視為參選2020的熱門人選之一，但選後態度始終低調，拒不表態，日前有國民黨中常委在中常會上要求循以往作法，在各直轄市、縣市舉辦選後謝票的「感恩之旅」，因此相關部門已經著手規劃，另據了解，吳敦義近日還將陸續安排拜會媒體行程，引發外界開始試水溫的聯想。

對於選後謝票「感恩之旅」，算不算是吳敦義競逐2020的起手式？黨內人士強調，以往地方大選過後，都會有在各縣市安排類似謝票活動，而且這是應中常委的要求，外界不必多做揣測。

不過，這位人士也指出，由於以往現任黨主席都是黨內共推的總統參選人，自李登輝、連戰到馬英九，每次地方大選過後的地方謝票活動安排，慣例上就是搭配總統選舉的前期活動，唯一例外的人就是朱立倫，2014地方大選國民黨敗選後，朱立倫接下黨主席位子，卻一開始拒絕參選2016，因而被黨內質疑爭取黨魁卻不承擔責任，如果當時朱立倫直接了當承擔，黨內也絕不會如今天在爭執全民調問題，一定就是直接公推。

至於拜訪媒體的安排是否為試水溫？黨內人士研判，無論最後是否參選，吳敦義應該是想修補媒體關係，改善目前自己在媒體上相對弱勢的情況。

此外，最近也傳出吳敦義可能安排出訪行程。黨內人士指出，其實吳敦義就任黨魁前後，海外訪問的邀約很多，在黨主席選舉前曾經跑過日本、美國等地，就任後出訪菲律賓、泰國，至今仍有許多僑界的邀訪尚未安排，這次九合一選後也有海外黨代表提出邀請，因此未來若有出訪行程也不意外。

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