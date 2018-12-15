選後減薪砍人！國民黨「汰弱留強」 薪水可能打9折

2018-12-15 09:44

〔記者施曉光／台北報導〕才剛在九合一選舉狂勝的國民黨，日前傳出行管會建議明年1月起減薪並精簡人事，引發內部不小的反彈聲，昨天傳出較為緩和的發展，授權各單位主管以「汰弱留強」4字為原則，自行評估淘汰不適任者，至於獲續聘者減薪幅度可能被打9折，各黨務單位主管考評已經大致完成，近日將由黨秘書長曾永權召集開會後拍板明年度的員額規模。

黨內人士證實，由於黨公職人員募款情況不佳，行管會抓不準明年度歲入規模，很難提出具體的合理預算員額，因此這次修正編制員額，只能請中央、地方黨部各部門先打考績，汰除二等人員，如果精算剩下的黨工人數，薪水還能勉強付得起，就照過去薪水標準發放，如果實在付不起，就只能減薪。據了解，減薪幅度的腹案為9折。

國民黨今年度由於繳納黨費的黨員人數比例僅有1、2成，加上黨公職人員履行募款責任額的狀況很差，在入不敷出，每月必須舉債度日的情況下，該黨主席吳敦義與曾永權自上任以來，合力向外借錢並已欠款1億8千萬元，雖然明年度會有1億4千萬元的政黨補助款收入，但在清還舊債之後，仍得繼續舉借新債。

黨內人士透露，曾永權最近兩個月連續幫忙借款1500萬元，為了分清楚債權關係，出現行管會向秘書長開立3千萬元借據的罕見情形。

配合近日曾永權將召開討論人事會議，國民黨各單位主管15日前都已經把考績打完，據指出，考核標準只有「汰弱留強」四字，各單位主管自行評估開除不適任者。

由於授權單位主管自行評估淘汰，使得1月1日以後黨工被動失業的壓力轉為舒緩，如組發會明年不再續聘黨工只有提報2位，本身編制只有11人的文傳會，由於有5、6名黨工轉換工作，主動遞出辭呈，因此沒有砍人壓力。

不過，黨工仍私下抱怨，以往漂亮打贏選舉，不但頒發榮譽狀，有些單位還會發獎金，甚至安排旅遊活動，反觀這次九合一大勝後，不但立刻上演權鬥逼宮戲碼，黨內一片烏煙瘴氣，還傳出黨工要減薪砍人，在低氣壓籠罩下，黨工們都快樂不起來。

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