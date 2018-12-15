酸「連勝文」被反嗆政二代 陳思宇：受到監督比別人多

2018-12-15 09:34

〔記者黃建豪／台北報導〕「柯家軍」第一代陳思宇投入台北第二選區立委補選，今天展開首場市場掃街行程，但不少民眾對陳思宇的印象，仍是台聯黨議員陳建銘的女兒，也被輿論抨擊為「政二代」。對此，陳思宇上午回應，不會避諱政二代的身分，也因會這樣，她一直都到比其他人更多、更透明的監督。

陳思宇上午於士林市場掃街，事前受訪時，她說，士林市場是她從小長大的地方，阿嬤以前也在市場賣麵、也有很多親戚朋友都在士林市場內營業，所以回到士林市場就有一種回到家的感覺。話雖如此，陳思宇在市場掃街期間，買菜民眾與攤販討論時，相較於陳思宇，更多的稱呼是陳建銘的女兒。

而陳思宇昨登記補選期間，評論民進黨對手何志偉時稱對方為「連勝文們」，但在貼對手標籤同時，也被批評本身就是半斤八兩的政二代，12歲名下就有土地。對此，陳思宇回應，有看到非常多的朋友給她的一些指教，這就是台灣社會上非常多元的地方，很多朋友雖然覺得她的用字不太精準，但還是給她相當多的鼓勵、告知該怎麼努力，所以她對所有的批評跟指教，都會很虛心的來接受。

陳思宇接著說，政二代這件事情，她從頭到尾都不會避諱，也因為這樣，她受到的監督比其他人更多、更透明，所以她覺得這個部分，反倒給她很多成長的機會，將會用實力、努力去證明陳思宇是誰。

陳思宇也說，對於12歲名下也土地這個也蠻有趣，還好她爸爸從小就是擔任公職，所以她的所有財產都是公開透明的，都能在網路上找到資料，大家如果認真去看的話，就會發現那個時候她擁有的土地，持分相對來講是沒有這麼多啦。

對於何志偉稱與台北市長柯文哲感情很好。陳思宇酸回，每個人都有交朋友的權利，但朋友有很多種，有很好的朋友、也有點頭之交，她覺得，何志偉跟市長的關係，大家應該都看得非常清楚。

外界認為選票與何志偉的重疊部分？陳思宇說，相信大家在台北市已經很厭倦藍綠鬥爭，那她們想要帶給大家的是，脫離舊國會、舊政治的一個文化，那透過這個文化，她想大家會選擇的應該是人而不是政黨 。

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