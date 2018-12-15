郭家肉粽遭韓粉霸凌 他們呼籲：買碗當宵夜吧...

郭老闆今年10月曾在陳其邁的直播中露面。（圖擷取自「陳其邁 chen chi-mai」臉書）

2018-12-15 09:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄老字號的「郭家肉粽」，只因為接到韓國瑜粉絲訂單後，老闆說自己其實挺陳其邁，肉粽店的Google頁面就慘被韓粉入侵、洗1星評價。基進黨昨深夜在臉書發文，強調跟吳寶春相較，郭家肉粽才最可憐，呼籲大家去買碗肉粽當宵夜，獲得6千多人按讚，網友並批評「愛跟包容，原來是徦的」。

基進黨指出，近日，韓國瑜支持者高調購買高雄許多知名店家的小吃，免費發送給其他支持者，並將購買店家名單公布於網路，包括郭家肉粽，營造眾多在地店家支持韓國瑜的聲勢。

當媒體去店裡採訪時，郭家肉粽老闆卻勉為其難地說「我是挺其邁的」，戳破「假」支持度謊言。事後，支持者不堪情感受辱，在網路上大舉進攻郭家，並評1顆星負評。

基進黨說，郭家肉粽老闆承接上一代的生意，在鹽埕早就打響名號。老闆每天製作好吃的肉粽，提升傳統美食的精緻度，就像努力生活的台灣人們縮影。他並沒有先公開表態政治立場，僅只是「被韓粉」後，很勉為其難的澄清事實，卻要遭受霸凌，情何以堪？

基進黨強調，相較吳寶春在台灣已在高雄、台中、台北展店，而因「主動」選擇要去中國展店，公開表態「中國台灣」、「九二共識」、「兩岸一家親」。郭家肉粽則是無緣無故被誤認為韓粉，事後澄清，甚至被韓粉霸凌。

基進黨表示，吳寶春可憐嗎？不，其實郭家肉粽才最可憐，難道只想在台灣兢兢業業的做生意、努力的生活，卑微地只想當一個台灣人，也要被迫表態支持韓國瑜、和就是「被中國統一」的九二共識？我們都是「郭家肉粽們」，去買碗郭家肉粽當宵夜吧。

網友紛紛留言說：「愛跟包容，原來是徦的」、「很敬佩郭家肉粽老闆，言行一致，不畏人言，不攀權勢，不欺騙顧客，誠信大眾的態度。這樣的肉粽，很值得台灣人捧場讚譽！」、「不表態就吃你豆腐，表態了就霸凌你，這就是九二共識」、「現在高雄不支持韓國瑜就不能做生意了嗎？」

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