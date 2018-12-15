白綠再度破局？ 綠營學者婉拒出席雙城論壇

2018-12-15 08:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北上海雙城論壇20日在台北召開，據了解，台北市長柯文哲幕僚在九合一選前曾找綠營學者，提供兩岸政策與論述的建議，也邀請參加雙城論壇，不過，已遭部分綠營學者婉拒。

對於今年雙城論壇是否再提「兩岸一家親」，台北市長柯文哲日前受訪並未正面回答，僅表示九二共識或兩岸一家親都已經被標籤化；他已向中方說明，經貿往來、文化交流這類「實質交流比較重要」。

不具名的綠營學者表示，過去柯可以不談「九二共識」，改以「兩岸一家親」與對岸交流，是因當時國民黨敗選，民進黨與對岸無法溝通，柯想扮演兩岸溝通角色，而北京也想裂解民進黨，同意以「兩岸一家親」的「低標」做為「通關密語」。

該名學者指出，選後局勢轉變，國民黨大勝，藍營執政縣市成為中國的籌碼，柯分裂民進黨的重要性遞減，柯若想進一步且持續交流，中國恐進一步施加壓力，要求柯表態，「這是柯的困境」。

他也說，在選舉過程中，柯文哲對「兩岸一家親」的說法道歉又回收，民調因此大跌，從此可知，政治人物在兩岸政策態度要堅定，若態度模糊、輕易調整兩岸政策基本原則與方針，「藍的不會投你、綠的也會罵你」，這是民進黨此次敗選後要記取的教訓。

另名學者建議柯對中國不要太軟、太遷就，也不需要講阿諛的話，「如果太讓步，牌太早打，會被看小」。「兩岸一家親」既然已經講了，就收不回來，但未來應更謹慎。

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程表示，習談「兩岸一家親」是「共圓中國夢」、「台灣是中華民族大家庭中不可分離的成員」，「柯在講的時候心理也這樣想嗎？」

林文程認為，「兩岸一家親」與「九二共識」如追根究底，兩岸歧見相當大，但若保持模糊，就是在玩政治遊戲，「柯也是在玩政治遊戲」。習早把九二共識當成兩岸關係的「定海神針」，對北京而言，更喜歡兩岸同屬一中的「九二共識」，「用緊箍咒把你框住」。

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