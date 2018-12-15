「現身」美國德州 吳釗燮：不能讓中國決定台灣的命運

2018-12-15 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人公共事務會（FAPA）本月8日於美國德州休士頓進行每年1次的委員會，我國外交部長吳釗燮對此錄製影片，提及蔡英文政府與台灣、美國人民有相同願景，「我們不能讓中國決定台灣的命運」。

吳釗燮在影片中指出，為了讓台灣繼續成為全球的民主燈塔，「擁有來自分享共同價值國家的支持是非常重要的」，台灣不能單獨面對中國的威脅，因此持續與有共同價值的國家進行合作，特別是對於美國，他也宣布，台美關係在過去的2年內取得重大進展。

吳釗燮表示，這些進展包括蔡英文總統4度成功在美國過境，以及美國對台灣軍售常態化、雙方高階官員往來更加頻繁、台灣代表在亞太經濟合作會議（APEC）會議與美國副總統彭斯單獨會談，還有多名美國官員與議員表態支持台灣。

吳釗燮感謝台灣人公共事務會與台美人社群從中穿針引線，為台灣民主化的過程貢獻良多，但目前執政黨還有很多事情仍待推進，在這個關鍵的時刻，需要該協會與美國方面緊密交流，「以確保台灣的自由與民主能持續發展」，政府會加強讓台灣被國際社會認可。

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