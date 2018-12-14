網友崩潰！非洲豬瘟若襲台 防檢局：滷肉飯可能會消失

2018-12-14 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕防堵中國的非洲豬瘟疫情入侵台灣，防疫工作已提升為國安層級，修正條例調高罰鍰在14日凌晨生效，上路第一天就有8件非法攜帶肉品入境案，其中有3件是來自中國的豬肉製品，防檢局已對各案開罰5萬元。防檢局主秘鄭純彬也提醒，若非洲豬瘟蔓延，將影響台灣豬肉食品，第一個受影響的可能就是國民美食滷肉飯。

防檢局指出，截至今天下午4點，桃園機場查獲旅客違規攜帶動物產品者計8件，罰5萬元者3件，都是來自中國的火腿腸及臘腸；裁罰3萬元者共4件，包含中國雞肉2件、越南豬肉2件，以及裁罰1萬元者1件，是來自日本的犬貓食品。

綜合媒體報導，防檢局主秘鄭純彬提醒，非洲豬瘟若在台灣蔓延，估計產業外加周邊損失將達2000億，高過20年前口蹄疫500多億元的損失。鄭純彬也指出，疫情若爆發，將使豬隻減少，影響價格，民眾也會有段時間不敢吃豬肉，第一樣受到影響的就是國民平價美食滷肉飯，「可能會消失也說不定」。

消息一出，PTT鄉民也一陣哀嚎，「不不不不不不這太恐怖了」、「不要啊！！！」、「本肥宅無法接受滷肉飯消失」、「肥宅崩潰」、「救救滷肉飯啊」、「滷肉飯防衛戰爭」。

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