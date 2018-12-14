吳乃仁退黨退流 鄭文燦：派系事務不發言、沒評論

2018-12-14 21:22

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦等7位民進黨中生代昨天共推行政院秘書長卓榮泰參選黨主席，鄭文燦還發文推薦，此舉引發黨內派系不滿，民進黨前秘書長吳乃仁不滿屬於新系的鄭文燦挺卓，憤而在新潮流群組發表退黨退新流聲明，對此鄭文燦傍晚則透過幕僚表示，「向來不對派系事系事務發言，沒有評論。」

鄭文燦等中生代推舉謝系卓榮泰，引發吳乃仁對鄭文燦不滿、今天凌晨在新潮流群組內表示「剛看到你挺卓，那我要退黨也要退流，我已經忍了很久，這是最後一刀」。

吳乃仁說，他對人選沒意見，但中生代推舉卓榮泰聲明中的理由，「那樣的羞辱小段的文字，鄭文燦都簽得下去，新潮流還有存在的理由嗎？」

據悉，桃園市議會臨時會昨天審議通過明年預算，市府隨即安排與三黨團聯誼活動，昨天與民進黨團，今天則安排在北投亞太飯店與國民黨團聯誼，除鄭文燦外，所有主管都到場，由於鄭文燦晚上要與國民黨團餐敘，目前人仍在台北，針對外界追問吳乃仁一事，僅透過新聞處長張惇涵表示「他向來不對派系事務發言，沒有評論。」

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