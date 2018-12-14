吳乃仁退黨退流 鄭文燦：派系事務不發言、沒評論

2018-12-14 21:22

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦等7位民進黨中生代昨天共推行政院秘書長卓榮泰參選黨主席，鄭文燦還發文推薦，此舉引發黨內派系不滿，民進黨前秘書長吳乃仁不滿屬於新系的鄭文燦挺卓，憤而在新潮流群組發表退黨退新流聲明，對此鄭文燦傍晚則透過幕僚表示，「向來不對派系事系事務發言，沒有評論。」

鄭文燦等中生代推舉謝系卓榮泰，引發吳乃仁對鄭文燦不滿、今天凌晨在新潮流群組內表示「剛看到你挺卓，那我要退黨也要退流，我已經忍了很久，這是最後一刀」。

吳乃仁說，他對人選沒意見，但中生代推舉卓榮泰聲明中的理由，「那樣的羞辱小段的文字，鄭文燦都簽得下去，新潮流還有存在的理由嗎？」

據悉，桃園市議會臨時會昨天審議通過明年預算，市府隨即安排與三黨團聯誼活動，昨天與民進黨團，今天則安排在北投亞太飯店與國民黨團聯誼，除鄭文燦外，所有主管都到場，由於鄭文燦晚上要與國民黨團餐敘，目前人仍在台北，針對外界追問吳乃仁一事，僅透過新聞處長張惇涵表示「他向來不對派系事務發言，沒有評論。」

  • 民進黨前秘書長吳乃仁不滿屬於新系的鄭文燦力挺卓榮泰參選黨主席，憤而在新潮流群組發表退黨退新流聲明，對此鄭文燦傍晚則透過幕僚表示「沒有評論。」（資料照）

    民進黨前秘書長吳乃仁不滿屬於新系的鄭文燦力挺卓榮泰參選黨主席，憤而在新潮流群組發表退黨退新流聲明，對此鄭文燦傍晚則透過幕僚表示「沒有評論。」（資料照）

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