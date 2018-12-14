共推卓榮泰選黨主席 傳因擔心上演綠版「柱柱姐之亂」

2018-12-14 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦等民進黨7名中生代要角，13日深夜連署共推行政院秘書長卓榮泰參選民進黨主席，包含鄭文燦在內的5位縣市長今（14）日更陪同卓榮泰赴黨中央登記參選。有週刊報導，民進黨會由鄭文燦在深夜發臉書宣布共推卓榮泰接任黨主席，是因為擔心上演綠版「柱柱姐之亂」。

2016年的總統大選之前，國民黨內扭捏作態，沒有人敢挺身而出，只有洪秀柱跳出來登記，在黨內全民調中初選勝出，代表國民黨參選總統，最後卻發生民調崩盤，國民黨上演難看的「換柱」戲碼，在臨時全國代表大會上廢止洪秀柱提名，改由當時兼任黨主席的新北市長朱立倫上陣，最後以慘敗給總統蔡英文收場。

根據《壹週刊》報導，民進黨主席補選登記今天是最後一天，由於被點名的黨內中生代多半無意願參選，在找不到適合的人選下，原本打算延後補選時程，以拖待變，未料，「黨內人緣很差的台灣民意基金會董事長游盈隆，突然在12日舉行記者會宣布參選」，由於游盈隆這2年常透過台灣民意基金會定期發布民調、經常在罵蔡英文，讓黨內很多人對他不滿，因此當他宣布參選黨主席時，黨內人士擔心若沒儘快找到人選，恐怕會上演「民進黨版的洪秀柱事件。」

報導指出，民進黨內人士認為，游盈隆按照遊戲規則參選民進黨主席，黨沒有理由可以阻止他，若他真的成為民進黨主席，恐怕「為時已晚」，甚至2014年和蔡英文競選過黨主席的前高雄縣副縣長郭泰麟也在13日正式登記，因此，各派系在13日晚間緊急會商，並共同推薦卓榮泰參選民進黨主席，避免上演「綠版洪秀柱」事件。

卓榮泰今天下午接受本報訪問時，首度證實將角逐黨魁，他強調，在九合一選舉民進黨敗後後，擔任民進黨主席一職是個「艱鉅的工作」，未來的民進黨應有一番新面貌。

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