挺其邁肉粽店被圍剿 溫朗東批：韓粉換了立場換了嘴臉

2018-12-14 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕高雄鹽埕區的知名肉粽店「郭家肉粽」只因為在接到韓國瑜粉絲的訂單之後，說了自己挺其邁，肉粽店的Google頁面就慘被韓粉入侵、洗1星評價，作家溫朗東直言批評這些洗留言的韓粉們「換了立場換了嘴臉」。

作家溫朗東在臉書上評論這次肉粽店老闆遭洗負評的事件，直言許多留言批評的韓粉們，在吳寶春事件發酵時，皆高舉「言論自由」、「和平和諧做生意的人」的大旗，出言聲援吳寶春，但換成這次的肉粽店事件，他們反而痛罵老闆，「有骨氣在店門口掛個布條本店挺陳其邁，不賣韓粉和陸客，幹嘛為了生意勉強自己做不開心的事？」，並且揚言抵制這間肉粽店。

溫朗東直批不少韓粉「換了立場就換了嘴臉」，認為那些當初幫吳寶春說話的人，這次按理應該要站在「郭家肉粽」這邊，為肉粽店老闆緩頰說話。

而住在高雄的溫朗東在文末更表示，「郭家肉粽我吃十年了，他的水平是，就算哪一天，老闆跑去插五星旗，也倒不了那種」，大讚這間肉粽的美味。

高雄鹽埕的「郭家肉粽」日前接到1筆為了慶祝韓國瑜當選下訂的200顆肉粽訂單，但老闆受訪卻表示自己挺其邁，讓大批韓粉湧入「郭家肉粽」的Google評論區狂刷1星評價，其他看不下去的路人則以洗5星回敬，並出言相挺老闆「挺誰是個人自由」。

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