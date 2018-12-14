卓榮泰參選黨主席 柯建銘：有隊形就是最好的隊形

2018-12-14 21:05

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨7位中生代要角昨晚連署共推行政院秘書長卓榮泰參選民進黨主席，包含鄭文燦在內的5位縣市長今天更陪同卓榮泰赴黨中央登記參選。立法院民進黨團總召柯建銘今天說，只要「有人出來的隊形就是最好的隊形」，現在的民進黨需要高度團結合作，無論是誰出來都會毫無保留支持。

柯建銘還說，黨主席上任後立即面臨要協調整合立委補選的人選事宜，接下來還有2020立委、總統提名與補選，這些都是高度政治的工作，黨主席需要扮演整合協調角色，也無法自己決定。

柯建銘並向黨內喊話，現階段民進黨沒有退路，講閒話都沒用，應該共同承擔責任，黨主席沒有誰比較適合，而是互相配合的問題。

據透露，昨晚黨內中生代要角在大安某火鍋店聚會，才確定共推行政院秘書長卓榮泰參選黨主席，與會的還有黨內高層幕僚，並由中生代幕僚負責撰寫對外連署聲明。在此之前，還發生另一段插曲，由於黨主席人選渾沌不明，昨天下午之前，有黨內大老一度以為黨主席會由屏東縣長潘孟安出線，不過，晚間卻出現大黑馬卓榮泰。

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