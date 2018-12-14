黨內議長假投票落馬 宋瑋莉聲明：全力支持蔡旺璉

2018-12-14 20:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市黨部針對基隆議長人選進行假投票，投票結果，議長宋瑋莉獲得6票，輸給副議長蔡旺璉的10票，國民黨將推派蔡旺璉角逐25日的基隆市議長選舉。在議長選舉假投票落馬的宋瑋莉，今天傍晚發出聲明，她個人恭喜蔡旺璉代表國民黨出馬角逐，她也相信蔡旺璉是非常適當的議長人選，她將與大家團結一致，全力支持蔡旺璉參選第19屆議會議長。

宋瑋莉的聲明，也讓原本希望國民黨議員分裂，有機可乘的他黨人士，死了這條心。

國民黨在這次基隆市議員選舉拿下16席，在31席的議會中擁有過半席次，國民黨視基隆議長為囊中物；另外，民進黨有6席、親民黨2席、無黨籍5席、民國黨、時代力量各一席。

宋瑋莉聲明中指出，她相當欣慰在過去4年裡與蔡副議長以及全體議會同仁們的共同努力下，讓基隆市議會連續兩次獲得公民監督國會聯盟評鑑為全國透明度第一的縣市議會，將基隆市議會帶到另外一個不同的階段。

宋瑋莉在聲明中表示，政治這一條路上有輸有贏，或許老天爺是想讓她停一下腳步休息一下，也或者是希望她再擴大為民服務，無論如何，瑋莉未來還是會秉持「一步一腳印」的務實態度、「人民優先」的理念，持續在地方上為市民朋友們努力打拚。

此外，宋瑋莉針對今年初，在國民黨基隆市長提名黨內初選過程中，有部分媒體大肆渲染「高層透露」、「條件說」等不實報導，對她個人造成莫大的傷害，她為了捍衛聲譽立刻具狀向法院提告，案件直至今日尚在審理中；宋瑋莉指出，今天假投票的結果更證實了當時的「條件說」根本是子虛烏有、憑空捏造，她靜待司法機關調查結果並希望能以此為鑑，導正社會「假新聞」、「假消息」的歪風，不要再有類似事件發生。

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