民進黨搶攻新北議會副議長 已3人登記

2018-12-14 20:18

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會下屆龍頭之爭，現任國民黨籍的議長蔣根煌連任不成問題，副議長不僅在國民黨內有多人爭取，民進黨內也已經有現任副議長陳文治、資深議員高敏慧及李余典3人登記；民進黨團預計登記至17日中午截止，18日下午再召開黨團會議，做最後的人選確定。

國民黨內有陳鴻源、蔡明堂、洪佳君3名議員登記參選副議長，黨部規畫「蔣陳配」，仍積極協調蔡、洪兩人退出，陳鴻源有信心獲得黨內過半議員支持，但蔡明堂、洪佳君積極尋求黨內同志支持，競爭態勢激烈；18日上午10點半將在市議會國民黨團假投票，決定人選。

民進黨下屆議員只獲得25席，加上無黨籍的陳世榮、彭佳芸，難以掌握過半數，黨團目前傾向支持現任議長續任，重心放在爭取副議長；黨團今天召開黨團會議，決議先以推1人為原則，保留與他黨合縱連橫的機會，受理有意參選者登記至17日中午截止，18日下午再次召開黨團會議，確定最後人選；目前已有現任副議長陳文治、資深議員高敏慧及李余典3人登記。

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