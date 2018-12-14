南市綠營正副議長選舉風波 安南區里長醞釀集體退黨

2018-12-14 19:13

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會民進黨團昨晚在現任副議長郭信良未登記參選下，由市議員邱莉莉及郭清華勝出，將代表民進黨參選議長，副議長。由於過程中，發生郭信良等8人退席抗議紛爭，黨內團結出現隱憂。今天傳出安南區多位民進黨籍里長將集體退出民進黨，以表達基層的不滿。

連任里長的安南區城西里長嚴文正痛批，民進黨已經失去民心，連議長、副議長也鬥爭成這樣，不管論高度，還是倫理，郭信良扶正是理所當然，為何會變成這樣？郭信良為黨打拚，6屆連任議員，每次都是安南區議員選區最高票，他身為副議長，再怎麼輪也該輪到他了，但民進黨在最需要休養生息的時候，卻只顧派系利益，他們看不下，基層也十分反彈，目前已知有10餘名即將卸任或連任的里長要退出民進黨，表達他們的不滿。

他說，他們在基層為黨來打拚，並不是靠黨在生活。現在派系鬥成這樣，犧牲封殺為黨打拚的人，令人痛心，如果繼續再留在這個黨也沒有意義了。一名連任的安南區里長也表示，不管最後結果如何，他將會與大家同進退。

民進黨南市黨部主委黃先柱表示，他並未聽聞有里長要集體退黨，他相信這應不會發生，而郭信良會相忍為黨，里長如有不滿，應該也會為黨來安撫大家，而不會做這重傷害黨的事。

他表示，這次正副議長推舉過程，是黨內投票決定，是以民主機制產生，黨部只能尊重。

郭信良則表示，他目前先讓自己「放空」。至於是否會退黨參選，他說，目前沒有想到這個。

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