豬瘟防疫中國「已讀不回」 她：跟中國的協議可以信？

2018-12-14 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕為防堵中國的非洲豬瘟疫情入侵台灣，民進黨立委林靜儀表示，農委會努力防疫、防檢局加強查緝，連民眾也做了許多宣導的懶人包；陸委會日前表示，中國自疫情爆發以來不但未依協議通報，我方要求中國通報相關疫情，對方都不予回應，林靜儀認為，我方不應該坐等豬瘟危機，因此14日詢問陸委會是否有更積極作為。

林靜儀在臉書發文表示，根據12月6日的報導，中國非洲豬瘟光當時已蔓延至21個省市區，卻未依《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》及時通報進出口農產品重大疫情與安全衛生事件訊息，目前農委會、防檢局和民眾努力阻絕非洲豬瘟疫情進入台灣，因應疫情，她詢問陸委會與中國的溝通狀況，陸委會經濟處回應，中國一直「已讀未回」。

林靜儀進一步詢問陸委會，有沒有什麼進一步的對策要求中國方，或是進行協商，陸委會表示他們尚在研議；至於研議的時程規劃，陸委會則回「沒有預計研議到什麼時候」，林靜儀在文中說，「跟中國的協議可以信，圖博和東土耳其斯坦今天就不會這麼慘」，還自嘲「我覺得我脾氣變好了，我今天沒有罵人」。

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