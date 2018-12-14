接見日華懇 蔡英文：希望公投結果不影響台日緊密合作關係

2018-12-14 19:16

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今天下午接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行，就選後的台日關係交換意見，並盼「日華懇」持續協助深化台日關係，做台灣的國際後盾。

總統表示，古屋會長是台灣重要的好朋友，她相信古屋會長與「日華懇」的朋友都很關心台灣這次選舉和公投的結果。

總統指出，此次地方選舉的結果，雖然令民進黨政府失望，但我們正進行檢討，未來在國內施政上，也將會進行調整，不過，我們的外交與對外關係並不是此次地方選舉主要的議題。

總統提到，這次公投案中，有一案是針對日本福島食品進口的議題，她希望這次公投結果不會影響到與日本緊密的合作關係，未來政府還會持續與日方進行各項合作計畫。

隨後，古屋會長時對上月台灣發生普悠瑪火車出軌事件，造成多位台灣人民死傷表示哀悼之意。在事故發生之後，他也與日本鐵道局協調，希望儘速派專家來台協助。事實上，上週日本鐵道局已與台鐵就事故發生原因等交換意見，相信未來會盡力提供相關協助，防範類似事故再度發生。

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