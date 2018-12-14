Kolas影片開講：媒體信任度民調談話遭扭曲

2018-12-14 19:00

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德昨指示通傳會（NCC）進行媒體信任度民調，遭質疑要對媒體進行考核。面對引發爭議，行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）今天受訪強調，這項作法是參考歐盟的民調，針對人民收視行為做基本普查，無關考核。Kolas今天下午並錄製網路影片開講，她說，看到很多網路新聞發現對她談話有很多誤解，可能有人以為Kolas竟然要把台灣媒體拿來檢查，叫NCC調查背後真正目的是要蒐集黑名單，最後考慮要不要發執照給這些媒體。

Kolas說，她看了之後，想說：「哇！怎麽會有人把我講的完全錯誤地理解，甚至是扭曲」，如果有這麼大的誤解，她願不厭其煩的說清楚。Kolas澄清，政府的原意不是要控制媒體，強調保護言論自由是政府不變的立場。

Kolas稍早受訪時表示，她在昨天行政院院會提到歐盟今年2月一項攸關歐盟各國民眾對各種不同媒體的信任度調查；由於國內目前為止還沒有很多這方面的資料，她因此建議政府進行類似調查。賴清德也在會中裁示由NCC負責。

外界質疑媒體信任度調查是將對媒體考核，作為換照依據，Kolas強調，這項調查無關媒體考核，僅是一項基本普查，目的是為了解民眾收視行為，作為後續政策擬定的參考，並非要對媒體進行排名。

鑑於假新聞問題日益嚴重，歐盟今年初委託一家機構對歐盟各國的民眾進行電話調查，了解閱聽人對於假新聞、不實訊息的認知與態度。這份民調內容包括閱聽眾對不同媒體的信任度，以及遇到不實訊息的頻率、分辨不實訊息的信心等。這份調查於2月初進行，總共電訪2萬6576人。調查發現，民眾認為傳統媒體（電視、廣播、報紙、雜誌）是信任度最高的新聞來源；教育程度較高的受訪者較相信不同來源的訊息；不過年輕一代的受訪者（15歲到24歲）比較相信網路上看到的新聞與資訊。另外，37 %受訪者認為，他們幾乎每天都會接觸到假新聞；71%表示有信心能分辨假新聞。

行政院發言人Kolas Yotaka開講

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