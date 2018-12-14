「拚經濟」要讓基層有感！ 她喊話民進黨：找回核心價值

2018-12-14 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨九合一大敗，黨內也針對各層面、政策進行全盤檢討。民進黨立委林淑芬在臉書發文，以「為什麼沒有贏得民心」、「進退失據」、「找回核心價值」三部分向黨內執政團隊喊話，更強調政府「拚經濟」要讓基層民眾有感，才是敗選的「解方」。

「為什麼沒有贏得民心？」林淑芬說，選後總統蔡英文、行政院長賴清德陸續提出檢討，她也認同蔡英文認為選票流失主因在農漁民、年輕人與中小企業這三大族群，以及賴清德認為的經濟成長的成果並非人人受益，低薪加上物價、高房租、房價等等，讓很多人努力工作、省吃儉用，生活仍然拮据，「我也是這樣認為的」。選前承諾人民的各項願景及政策，做到了嗎？如果沒有做到，困難在哪裡？有好好地和人民解釋嗎？

至於民進黨進退失據的部分，林淑芬說，面對這些檢討，黨是否提出解方、是否走在正確道路上，目前至今看到的「解方」都是「拚經濟」，然拚經濟果實基層人民是否享受得到？若他們聽的仍是工商大老的聲音，未聽到受雇者、基層老百姓對生活的厭世，跟在國民黨後面喊「發大財、拚經濟」，未提出如何改善基層勞工生活環境的處境，「憑什麼要人民買民進黨的單？」

最後林淑芬也呼籲民進黨要找回核心價值，她建議儘速三讀通過《礦業法》，守護山林，落實環境正義；堅持30年的非核家園不容輕易放棄；儘速通過《醫療法》，落實監督財團醫院，改善醫療血汗勞動環境；訂定國定假日法，勞基法二次修法都朝向企業主期盼的修法方向，檢討國定假日天數的可能性！

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