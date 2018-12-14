挺其邁肉粽店慘被韓粉刷負評 網友：挺誰是老闆的自由

2018-12-14 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市鹽埕區1間肉粽店日前接到1筆為了慶祝韓國瑜當選下訂的200顆肉粽訂單，肉粽店老闆受訪時卻尷尬表示，自己是挺其邁的，引來不少「韓粉」上Google評論狂刷1星負評，許多看不下去的路人則刷5星評價相挺老闆，認為老闆「挺誰是個人自由」。

綜合媒體報導，有韓國瑜的支持者向高雄市鹽埕區1間肉粽店訂購200顆肉粽，以慶祝韓國瑜當選，還在肉粽店外掛上「張鮮菇慶賀韓國瑜勝選，招待200顆肉粽」的布條，但這間肉粽店的老闆卻公然表示自己其實挺其邁，這筆訂單他其實也不想接，最後是秉持「生意歸生意」的心態才接下訂單。

肉粽店老闆的發言引來相當多「韓粉」湧入肉粽店的Google評論區，狂刷1星負評，甚至砲轟老闆「錢賺太多了，拽了！」、「乾脆在店門口貼上拒絕韓粉消費的告示牌」、「不想賣韓粉，那就不要賣」。但也有不少看不下去的網友表示，「我韓粉但是不覺得怎樣，挺誰是個人自由」、「韓粉別再亂霸凌」、「明明店家只是挺其邁，硬是被韓粉亂抹黑成賣綠不賣藍」。

不少「韓粉」上Google評論對挺其邁的肉粽店狂刷1星負評，讓許多看不下去的路人也狂刷5星評價相挺老闆，認為老闆「挺誰是個人自由」。（圖擷取自「陳其邁 chen chi-mai」臉書）

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