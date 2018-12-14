點火卻燒到自己？ 陳思宇遭起底 網友：她也是連勝文們...

2018-12-14 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕市府觀傳局長陳思宇今天到北市選委會登記立委補選，她還暗酸競爭對手是「連勝文們」。不過此發言卻引來不少網友質疑，因為陳思宇其實也算政二代，父親是北市議員，姑姑則是不分區立委。

綜合報導指出，這次台北市士林、大同立委補選，民進黨確定徵召前立委薛凌兒子、北市議員何志偉，國民黨派出的陳炳甫則是已故台北市議員陳玉梅的弟弟。陳思宇今天就暗酸，政壇上有非常多的連勝文們。不過陳思宇的背景也遭起底，她的父親是無黨籍北市議員陳建銘，姑姑陳靜敏則是民進黨不分區立委，遞補的是因參選高雄市長辭去不分區立委的陳其邁。

許多網友看到後都留言，「手指指別人，四指指自己。」、「跟藍綠比沒什麼不同啊。」、「她到底哪來的臉嗆何志偉啊...」、「她也是連勝文。」、「滿白癡的發言。」、「登記就自爆，史上最搞笑。」也有網友直言，「如果你爸爸不是政治人物，如果你爸爸跟柯文哲不好關係破裂，現在有可能出來選立委嗎？」

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