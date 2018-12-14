蘋果西打疑下架不實、罰太輕？黃國昌要求衛福部確實把關

2018-12-14 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果西打11月被爆出有懸浮物及臭酸味，之後檢出酵母菌，新北市衛生局先後開罰100萬及120萬，時代立量立委黃國昌13日質詢衛福部長陳時中，黃國昌除了質疑廠商對裁罰根本「不痛不癢」，也要求衛福部確實把關、避免無良廠商損及消費者權益。

綜合媒體報導，大西洋公司製售的寶特瓶裝「蘋果西打（2000mL）」產品，業者今年7月起已接獲百件客訴案，但未依《食品安全管理法》規定向新北市衛生局主動通報，且新北市衛生局也早已接獲民眾檢舉，卻在新聞爆出後，才在11月14全面下架、開罰100萬元；然而截至11月底，廠商僅回收8萬多箱，卻還有53萬箱汽水未回收，他關心剩下的蘋果西打動向。

黃國昌表示，新北市衛生局11月輕罰廠商，12月11日檢驗報告出爐，蘋果西打被檢出黴菌及酵母菌後，再被罰120萬，他認為對廠商「不痛不癢」；且他接獲爆料，消息人士指出新北市曾要求桃園市政府衛生局協助稽查，桃園市政府衛生局卻「擺爛不回」，因此，他要求陳時中不應放任地方政府衛生局互踢皮球、輕罰縱放。

陳時中回應，大西洋公司稱總共已自主回收64萬箱，他也懷疑廠商有下架不實的情況，會再跟食藥署密切確認，也已經請食藥署進一步查明。

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