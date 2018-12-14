王世堅PK柯家軍大學姐 暴怒嗆：我就是這麼不尊重！

2018-12-14 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員王世堅在政論節目「關鍵時刻」，與有「大學姐」名號的柯文哲幕僚林筱淇槓上，王痛罵柯文哲「石頭裡蹦出來的」，被林指正「你講話放尊重一點」，王世堅再怒嗆「我就是這麼不尊重」。

林筱淇在《東森新聞台》政論節目「關鍵時刻」指出，「什麼叫做柯文哲沒有綠色價值？他本來就不是民進黨的人，你們老是民進黨的人用民進黨的思維在檢視這個人，要他填什麼台灣價值的考卷，要他符合綠色價值，他為什麼要符合綠色價值？他是他自己，他是白色力量，他也沒有黨籍，他為什麼要符合你們綠色價值？」

王世堅此時忍無可忍，出言痛批，「他石頭蹦出來的啦，他4年前他說他墨綠，他欺騙綠色選民嘛」，林筱淇則回嗆，「他是他爸爸媽媽生出來的，我覺得你講話放尊重一點」，王世堅此時暴怒道「我就是這麼不尊重！他是個騙子，我告訴，我昭告，我我我……」，接著主持人打斷王世堅發言，要他讓林筱淇說完。

林筱淇繼續說，「民進黨很多人就像王世堅議員這樣子，老是用民進黨的思維在檢視柯文哲，然後再來說柯文哲不對，可是你有沒有想過，他本來就不是你們民進黨的同志，他當然會跟你們有不一樣的地方，如果這些不同的地方你們不懂得尊重跟欣賞，大家要怎麼談合作呢？」，王世堅過程中表情相當難看，怒嗆一句「欣賞欺騙啦」。

觀看影片請點擊下面

《東森新聞台》政論節目「關鍵時刻」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/