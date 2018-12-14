正副議長選舉將至 調查局選後蒐獲賄選情資163件

2018-12-14 19:32

〔記者黃捷／台北報導〕九合一選舉剛結束，法務部調查局仍不得鬆懈，除不斷查辦賄選案件，各縣市正副議長及各鄉鎮市、山地原住民區民代表正副主席也緊接著登場，調查局已要求各外勤單位提報有意參選人的情資，注蒐有高度賄選傾向的對象，以端正選風。

調查局選後仍持續查辦賄選案件，自11月24日投票完成後，又蒐獲賄選情資163件，偵辦101案，搜索74處，並約談788人，其中25名嫌疑人已被法院裁定收押。這些案件中最高層級到縣市議員，其他還有鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等，涵蓋地區則有新北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣、連江縣。

調查局指出，較受矚目的重大案件，包括台南地檢署指揮台南市調查處偵辦幽靈人口17案，搜索5處所，傳喚約60人，本案經檢察官複訊後，當庭以支付公庫為條件處分緩起訴，或諭令交保；臺北地檢署則指揮新北市調查處偵辦烏來區山地原住民代表候選人涉賄，共計搜索13處，約談67人，檢察官當庭逮捕其中6人，並向法院聲押獲准，另石碇區豐林里幽靈人口案約談18人，檢察官複訊後諭令其中15人交保。

調查局統計至今，本次九合一選舉查賄專案共計蒐獲情資1826件，偵辦756案，移送地方檢察署246案，其中17案已經起訴。調查局呼籲，有意參選各級正副議長及正副主席的當選人，應清白參選，勿心存僥倖利用賄選手段當選，調查局將秉持查辦決心，端正選風。

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