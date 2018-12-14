總統府建築百年攝影比賽 明起開放報名

2018-12-14 16:43

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日表示，由總統府舉辦「100/100總統府不一樣攝影創作比賽」，將於明（15）日起開放報名，歡迎各界攝影愛好者踴躍投件參賽，為明（108）年3月底總統府「建築百年」相關活動暖身，一起「用影像」詮釋不一樣的總統府。

本次攝影創作比賽係委託台灣攝影博物館文化學會辦理，分為「專業組」及「一般組」，不限國籍皆可參賽，拍攝題材舉凡與總統府相關的人、事、物等題材內容皆可，且不限「日期、年代、創作形式和拍攝設備」，期望透過自由創作的攝影，解構「府」的「真實」與「過去」。

參賽者請於明日起至明年1月8日前，至比賽網站完成線上報名，「一般組」須上傳1張作品圖檔，「專業組」須上傳6至12張系列作品及創作理念200至1000字，並將紙本作品併同報名表郵寄至「11099臺北永春郵局第O51信箱」。

參賽作品將由攝影、建築、藝術、文化等各領域專業人士組成評審小組評選，分別從「一般組」及「專業組」取前3名及優選，獎金額度「專業組」及「一般組」第1名分別為15萬元及6萬元，總獎額達43萬元。

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