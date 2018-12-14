角逐新竹市議長、副議長 許修睿、余邦彥登記

2018-12-14 16:47

〔記者王駿杰／竹市報導〕國民黨新竹市黨部近日讓多名無黨籍議員申請、恢復國民黨籍，今天截止黨內正副議長選舉登記，議長部分有現任副議長許修睿登記，副議長則有余邦彥登記，藍營將在17日進行黨內議長、副議長選舉假投票，新竹市議會在25日投票選出下屆議長、副議長。

現任副議長許修睿今天上午10點到國民黨市黨部登記參選議長，余邦彥隨後也到場登記參選副議長，黨內登記到下午4點截止，正副議長都是同額選舉。

地方人士分析，先前因多名新民意議員的加入，讓藍營在市議會全部席次中確定過半，成為竹市第一大黨，取得正副議長選舉的絕對優勢，25日當天藍營只要不違紀跑票，黨內也只有許修睿、余邦彥登記同額參選正副議長，那17日假投票的結果，就應是25日議會正副龍頭選舉的結果。

地方人士指出，許修睿、余邦彥過去在議會人緣極佳，除了國民黨票源，還可能獲得無黨籍議員的支持，兩人25日的得票數，仍有增加的可能。

但是，有意捲土重來的前議長鄭成光成為變數，他反對藍營黨內開放登記進行假投票，曾說將不參加黨內假投票，只參加由黨團開會決定互推的議長人選，13日更率支持者到黨部抗議，質疑市黨部凌駕黨團的意見。

國民黨市黨部主委呂學樟說，黨內假投票完全按照黨章規定辦理，符合程序，登記、假投票產生人選的作業不變。黨提名正副議長人選於13日、14日開放領表登記，17日進行黨籍議員假投票，確定人選後報請黨中央提名小組審核，再送中常會討論通過，黨籍議員在正副議長選舉時，必須按照提名人選投票，跑票將依黨規處分。

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