「蔡柯會」零互動氣勢輸了？ 他透露：小英笑得很開心

總統蔡英文（右）與台北市長柯文哲（左）13日下午舉行「蔡柯會」，兩人先在北門廣場聽取北市副市長林欽榮介紹北門變革，再於北門郵局內聆聽北市簡報。兩人互動倍受外界關注。媒體問及柯文哲今天是否比較緊張，柯回應他放鬆就會亂講話，一旁的蔡總統聽了忍不住張口大笑。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文與台北市長柯文哲的「蔡柯會」13日下午在北門登場，兩人從北門廣場到北門郵局，過程中幾乎零互動，眼神也沒有交集，被外界形容為「氣氛冷」，還有人認為「小英輸了」。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉說，其實不完全是這樣，因為蔡英文在「蔡柯會」笑得非常開心。
外界形容「蔡柯會」冷冰冰，吳子嘉13日則在節目《關鍵時刻》透露，大概不到1個多星期前，柯文哲曾親口說，「對這次見面一點興趣都沒有」，但昨天柯P還是出現在北門與蔡英文會面，代表「阿北（指柯）搞定了，被搞定了，不管你喜不喜歡，還是被搞定了」。
吳子嘉認為，蔡英文2020的障礙是柯文哲，而「蔡柯會」是蔡英文安排的主場，就算兩人互動被外界說「氣氛冷」，但蔡英文還是笑得非常開心，也藉此告訴社會大眾一個訊息，她跟柯P不管怎樣，她還是有機會跟柯見面。
至於「蔡柯會」其間還有一段消失的15分鐘，吳子嘉則指出，柯文哲事先應該不知情，這都是行政院政務委員張景森所安排的。
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總統蔡英文（右）與台北市長柯文哲（左）13日下午舉行「蔡柯會」，兩人先在北門廣場聽取北市副市長林欽榮介紹北門變革，再於北門郵局內聆聽北市簡報。（資料照）
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總統蔡英文（右）與台北市長柯文哲（左）13日下午舉行「蔡柯會」，兩人先在北門廣場聽取北市副市長林欽榮介紹北門變革，再於北門郵局內聆聽北市簡報。過程中兩人同時搔頭，格外引人注目。（資料照）
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