陳其邁不選黨主席 趙天麟：他心中仍有石頭放不下

2018-12-14 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在九合一選舉失利後，總統蔡英文辭黨主席一職，外界不少人看好選後人氣飆漲的中生代陳其邁將參選黨主席，不過昨（13）日桃園市長鄭文燦在臉書發表聯合聲明，表示包含陳其邁在內的民進黨中生代等7人，將推舉行政院秘書長卓榮泰參選黨主席。對此，擔任陳其邁競選總幹事的立委趙天麟表示，「陳其邁心中還有石頭放不下」。

鄭文燦昨日在臉書發表聲明，表示陳其邁、鄭文燦、林佳龍、潘孟安、林智堅、黃偉哲、翁章梁7名民進黨中生代人士，共同推舉行政院秘書長卓榮泰出馬角逐民進黨主席，令原本看好陳其邁競選黨主席的人士跌破眼鏡，而昨日鄭文燦發表聲明後，立委段宜康也相當失望，在臉書發文表示「最後機會的喊話失敗；遊說也失敗。反正我盡力了」。

根據《三立》報導，立委陳明文在此之前，都不斷勸進陳其邁承擔責任，甚至請出王牌致電給蔡英文，但陳其邁卻心意已決。高雄市長選舉期間替陳其邁操盤的民進黨立委趙天麟則直言，「陳其邁心中仍有石頭放不下，若讓他在檢討的狀態下硬接黨主席，恐怕他也不能接下。」指出陳其邁仍在為敗選反省，現在仍非適當時機。

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