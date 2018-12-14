準財政局長遭起底家暴黑歷史 盧秀燕這麼說…

2018-12-14 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕新科台中市長盧秀燕今（14）日公布小內閣第三波5人選，不過，今天未出席的準財政局長、逢甲大學財政金融系教授羅仙法卻被起底，15年前遭前妻控訴家暴，更曾經慫恿稚子跳樓。對此，盧秀燕只說：「不評論私領域，也不影響我信賴他的財經專業。」

盧秀燕今天公布包括教育局長、經濟發展局長、財政局長、法制局長、秘書處長等5名局處長首長。其中，準財政局長羅仙法在2003年遭前妻曾女指控，婚後有暴力和精神躁鬱等傾向，稍有不順，就對曾女掐脖子、摑巴掌、抓頭撞牆、施以拳打，甚至誘導稚子跳樓、用電鑽恐嚇稚子收拾玩具，曾女也據此向法院請求離婚，不過，法官事後查出2人早已簽定離婚協議書，判決曾女敗訴。

根據《蘋果》報導，對此，民進黨團總召李天生說，盧團隊的小內閣從副市長開始就讓人認為是政治酬庸，這次又找有家暴紀錄的財政局長，不知台中市民是否接受？認為盧市長找來的財政局長「非常不妥當」；民進黨台中市議長候選人曾朝榮受訪時也說，羅仙法不宜擔任財政局長，盧秀燕應重新考慮；東海大學政治系副教授邱師儀則肯定小內閣肯任用年輕人，不過市府用人應高標準，家暴紀錄顯示情緒控管可能有問題，建議不要任用。

而盧秀燕今天在介紹財政局長時強調，她看過很多財經高手，但羅仙法是財經界公認、景仰、敬重的「高手中的高手」。對於羅仙法的家暴紀錄，盧秀燕只說，「不對私領域做評論，也不影響我信賴他的財經專業」。

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