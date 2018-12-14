陳明文洩密判刑定讞 藍營議員：縣府請追討賠廠商的9400萬

2018-12-14 17:15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕立委陳明文被在嘉義縣長任內，被控涉嫌洩漏民雄污水下水道工程底標給特定廠商，台南高分院依公務員洩漏國防以外秘密罪判處6月徒刑，最高法院昨天駁回上訴定讞；國民黨議員今天（14日）在議會說，此案判決有罪，但嘉義縣政府還曾賠償污水下水道工程廠商偉盟公司9400多萬元，要求縣長張花冠追討賠償金，張花冠承諾會再和律師討論。

國民黨縣議員林于玲說，陳明文洩漏底標給廠商，有罪定讞，但縣府還因仲裁賠償高額賠償金，也是人民的錢，請張花冠為縣民討回。縣議員詹琬蓁說，此案是民國97年陳明文當縣長任內時，廠商向縣府採購申訴審議委員會提出調解，縣府不同意調解建議案，承包商在98年向中華民國仲裁協會提出仲裁，99年做出仲裁，縣府要賠償9400多萬元，這是人民納稅錢，不應全民負擔，且判決有罪，應該要追討；縣議員李國勝說，錢要花在刀口上，洩漏底價就是為了要圖利他人，「否則要洩漏做什麼」，批評此案是用仲裁解套圖利。

張花冠說，此案是陳前縣長任內提出，她任內是接受仲裁結果，賠償金98％中央補助，2％縣府負擔，會再和縣府法律顧問討論議員提議；嘉義縣府水利處長林谷樺說，污水下水道工程案法院判決洩密跟工程賠償是兩部分，仲裁部分依據地質鑽勘資料，偉盟公司施工時機具挖掘到礫石，和原本設計的一般土層不同，增加施工成本，與縣府協調賠償，經中華民國仲裁協會仲裁，縣府賠償9400多萬元。

陳明文對此表示，原審既認定他並無圖利，又有何洩密之動機及行為可言？他清白從政，一路走來始終如一，本案是政治追殺案件，絶無收受廠商任何賄賂，無圖利廠商，更無洩密，對於最高法院判決結果，再另行循司法程序救濟，捍衛清譽。

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