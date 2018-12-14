吳乃仁退黨 新系立委不捨

2018-12-14 18:03

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨在九合一大敗後，總統蔡英文當日即循慣例辭去黨魁，不過黨主席繼任人選難產，黨內中生代無人表態參選，昨晚桃園市長鄭文燦發布臉書表示，派系將共同支持行政院秘書長卓榮泰參選。此舉引起新潮流大老、民進黨前秘書長吳乃仁不滿，痛批他要退黨退流。新系立委吳思瑤今受訪時說，昨晚在群組內看到訊息時也覺得很難過，可以理解他的想法是出於對台灣政局的憂心，但仍希望吳乃仁能留下來，繼續一起為黨努力。

吳思瑤並說，黨主席現在找誰當都不容易，幾位縣市長基於回應民意，想先把市政做好，不能說他們不願承擔，這種事也無法強求。

新系立委段宜康則在臉書貼文表示，卓榮泰的資歷和見識，不比鄭麗君、林佳龍、陳其邁差，但若以這個標準要求，「民進黨菁英將無人可用」；段宜康也說，若卓榮泰登記參選不用一堆人集體背書壯膽，反而能藉此展現獨立的政治人格、勇敢迎接挑戰的氣魄與決心。

段宜康說，吳乃仁的憤怒，是因為民進黨敗選後仍進退失據、瞻前顧後，不敢大開大闔檢討，卻還在花心思搞封建八股的憤怒。

針對派系共推行政院秘書長卓榮泰參選黨主席一事，一位不具名立委私下表示，黨內群組看到此消息，很多人第一時間都很驚訝，「怎麼跟之前講的不一樣」？另一不具名立委則說，黨內對卓榮泰參選黨主席的想法褒貶各半，但因卓本身個性較公事公辦，大家多半跟他沒什麼交情，對於他的出線也就不會有特別感覺。

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