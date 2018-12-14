以為進廣告不會播 林為洲脫口「他是吳敦義的狗」

2018-12-14 16:20

［記者陳昀／台北報導］國民黨立委林為洲拋出2020總統選舉提名「全民調」，被認為是劍指黨主席吳敦義，上午他上廣播節目接受周玉蔻專訪，廣告時間以為不會播出，脫口說組發會主委李哲華「就是吳敦義的狗」，未料直接播出上網，下午他開記者會為失言鞠躬道歉。

林為洲、前總統府副秘書長羅智強週一發表黨務革新宣言，拋出總統提名「全民調」、總統候選人兼黨主席風向球，讓國民黨主席吳敦義邁向總統大位之路遭逢阻力；國民黨組發會主委李哲華當時也回應，改變制度需經全代會同意方可通過，反批林「司馬昭之心」，被羅智強質疑是受吳敦義指示發言。

林為洲今天上節目談及此事，廣告時間以為不會播出，提到李哲華時脫口說「李哲華就是吳敦義的狗」，主持人周玉蔻急忙提醒他正在直播，林為洲驚訝摀嘴要求剪掉，但為時已晚，周緩頰說「以上言論為林為洲說錯話」，林當下也致歉：「說錯話，對不起」。

周玉蔻在節目尾聲Call out李哲華，問他是否奉吳敦義指示設定總統初選辦法？李哲華說，林為洲用這種邏輯推測他代表某人有點不道德，大家都是成熟的政治工作者，他身為組發會主委，就是依據工作職掌發言。

林為洲下午出面召開記者會指出，當下他以為是私人聊天，才會說出此言，但錯了就是錯了，並在鏡頭前鞠躬道歉；他說，事後他打給李哲華，也有傳簡訊道歉，但都還沒有獲得回應。

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