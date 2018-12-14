預測2020選舉 陳水扁：民進黨立委席次恐砍半

2018-12-14 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁今天在主題為「民主時代不應有鞏固領導中心的封建思想」的「新勇哥物語」節目表示，2020年的選舉，民進黨除了要擔心蔡英文能否連任之外，更要擔心立法院的立委席次可能大幅下降。陳水扁還強調，蔡英文要有包容心接受不同的意見，若要參選下任總統，應勇敢接受黨內挑戰，否則就是走民主的回頭路。

綜合媒體報導，陳水扁在節目上表示，今年的九合一大選結束後，自己接收到許多民眾的心聲、民調參考資料等，即將到來的2020年選舉，若民進黨想要尋求連任，卻一切都不改變，不只蔡英文不能連任，民進黨的立委席次也可能從68席大降為34席。陳水扁強調，這個預測不是「危言聳聽」。

陳水扁認為，一個民主國家的領導人，需要有心胸和包容心接受批評，民主就是多元、有不同的意見，因此，不能「一言堂」、「總統說了算」，也不能說有不同意見就是「鬥爭」，就是「破壞團結」。

陳水扁強調，若民進黨的代理主席、未來黨主席、總統參選人全都是用「喬」的，就是走民主的回頭路，因此，蔡英文若想選2020總統，就要接受挑戰，先參加黨內初選。陳水扁最後還語帶諷刺的說，若蔡英文擔心拿不到2020年參選門票，那就去修憲，將一任總統的任期延長至8年，陳水扁反問：「妳敢這樣做？可以這樣做嗎？」

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