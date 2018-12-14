新竹縣立委增1席恐生變 縣長邱鏡淳：極力爭取

2018-12-14 16:56

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕立委選區調整可能生變，兼任新竹縣選委會主任委員的縣長邱鏡淳說，絕對不允許有其他特殊因素，讓新竹縣原本要增加的1席立委沒有了，他就算即將卸任，也會極力爭取。

新竹縣本屆立委僅有1席，根據行政院中選會提給立法院的第10屆立委選區變更案，將採第7屆立委計算方式，台南市及新竹縣各增加1席，高雄市及屏東縣各減少1席，立法院應在年底前完成同意，若沒有同意，就交行政、立法兩院院長協商，目前立法院內政委員會尚未排審立委選區變更案。

邱鏡淳說，在法律基礎面，依照10年前的立法院決議的原則，新竹縣極力爭取增加這1席，絕對不允許有其他特殊因素而有所改變，因為新竹縣人口數已經突破55萬人，況且新竹縣在全台縣市來說是成長力最高的、產值最高的，家戶收入也名列前茅。

他也說，在務實需求面來看，新竹科學園區和新竹生醫園區這兩大科技重鎮都在新竹，為了台灣的競爭力，中央級民代的席次不能少，10年前的規劃對新竹縣是不公平的，新竹縣下屆立委沒有不增加這1席的理由，他就算即將卸任，也會極力為地方爭取這個公道。

新竹縣下屆立委若增為2席，根據新竹縣選舉委員會提報中選會的規劃建議，縣內13鄉鎮市依照地理環境、人口、面積、行政區域、都市化程度等，把竹北市、新豐鄉、湖口鄉劃分為第1選區，竹東鎮等其他10個鄉鎮劃為第2選區，每區應選1席。

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