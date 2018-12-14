吳乃仁憤怒「退黨退流」 段宜康猜測他不滿之處是...

2018-12-14 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦昨天臉書發文說，民進黨中生代聯名支持行政院秘書長卓榮泰參選黨主席，但此舉引起新潮流大老、民進黨前秘書長吳乃仁不滿，決定退出民進黨、退出新潮流。對此，同屬新系的立委段宜康說，他猜測吳乃仁對民進黨還在花心思搞封建八股而感到憤怒。

民進黨在這次九合一大選慘敗，段宜康日前在院會質詢時拍桌砲轟行政團隊與總統蔡英文，引起行政院秘書長卓榮泰不滿，反嗆段宜康的言論「似是而非」，直言段一手主導年改18％修法，更強力主張同婚，讓其他意見都無法表達，還嗆段「出來選黨主席！」

針對此事，段宜康今天下午在臉書發文說，「那番話，我當然知道是當天中午一場便當會的産物，卓榮泰只是傳達雷霆之怒的管道。所以我當然不必對卓榮泰生氣。」至於黨內各派系中生代決議推卓榮泰接任黨主席，段宜康認為，若他個人發表參選聲明，不必揪這一大群人集體背書壯膽，反而更能在這個困難時刻，展現獨立的政治人格、勇敢迎接挑戰的氣魄與決心。

段宜康也提到，「我猜想吳乃仁之怒，是對我們在敗選之後，進退失據、瞻前顧後的憤怒；是對我們不敢大開大闔檢討的憤怒；是對我們還在花心思搞這套封建八股的憤怒」。

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