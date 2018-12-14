立委李俊俋宣布競選連任 「民進黨中生代承擔責任」

2018-12-14 16:36

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕民進黨立委李俊俋今天在臉書貼文宣布，將競選連任2020年嘉義市立委。李說，9合1大選民進黨敗選後，他提出「中生代提早接班」，承擔更多責任，以因應社會民意潮流；如今黨主席多人參選，是一個開端，「我的戰場在立院，因此在此宣布競選連任2020年嘉市立委」，大家各就各位，在自己的崗位努力。

李俊俋說，他提出「中生代提早接班」的建議，獲得小英總統支持後，也引發外界一連串討論。其實「中生代提早接班」的說法，是民進黨面對大挫敗，必須從黨、政全面性大改革。黨主席不該再是大老、派系喬好的產物，而應是新面孔、新思維來帶動這部略顯老化、牛步的選舉機器。

而政方面，李俊俋也提出「行政、立法互動模式要改變，重新調整視野與角度，形成新的政策決策模式，讓中生代承擔更多責任，以因應社會的民意潮流」。

李俊俋說，如今黨主席多人參選，是一個開端，表示不再等候派系指示、而是願意跳入承擔。對於投入的人，應該給予更多祝福，而不是指責他哪裡不夠完美。不久之後的內閣改組，也應如此，大家各就戰鬥位置、拚起來，台灣人民關心的不是誰接什麼位置、而是你做了什麼！

李俊俋表示，中生代承擔，絕不是搶什麼位置，而是中生代要提前察覺周遭的困境，提早因應。9合1選舉後，各方政治評論無不指出2020總統立委選情的難關，面對此，他主張民進黨的中生代站出來，大家繼續向前走，咱作伙行，在各自的崗位努力，不要讓支持者失望，才是中生代接班的實際作法。

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