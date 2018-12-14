開幕遭盧秀燕放鴿子 資訊展業者失望：不是要拚經濟...

2018-12-14 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕台中資訊月從昨（13）日到18日為止，在烏日台中國際展覽館展出6天。台中新科市長盧秀燕原本應業者之邀，要在開幕首日到場共襄盛舉，不料早上8點多突然取消該行程，表示無法前往，令主辦活動的台中市電腦商業同業公會十分錯愕與失望，表示「新市長答應帶大家拚經濟，不要讓小市民失望！」

根據《蘋果》報導，台中電腦公會常務理事彭商國受訪時相當無奈，表示大台中、大環境目前景氣低迷，業者希望可以透過資訊月帶動電腦的行銷、買氣，並進一步推動景氣，讓大家過個好年。本來非常希望盧秀燕能到場，結果最後事與願違。

彭商國更坦言「說實話，我們感覺到非常失望，對未來也有很大的懷疑。我可能講得比較直接，雖然我只是一個小市民，但是每個小市民都有家庭、都有事業，我們都希望有好的經濟環境，為什麼別市的新任市長都在拚經濟，我們今天卻是這樣子，這是我非常失望的地方。」

對此盧秀燕團隊表示，的確有接到中區資訊月展覽開幕的邀約，也有排入盧秀燕的行程中，但是昨日因為評估時間上無法配合，認為若真得趕不到才告知實在不妥，因此也緊急於上午8點多告知主辦方無法出席，對此真的深感抱歉，同時也會深刻反省。

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