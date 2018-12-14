北市立委補選 親民黨陳怡潔不參戰

2018-12-14 16:10

［記者陳昀／台北報導］台北市大同士林區立委補選今天截止登記，民進黨、台北市長柯文哲及國民黨分別推出台北市議員何志偉、北市觀傳局長陳思宇及台北市議員陳炳甫參戰；原本呼聲頗高的親民黨不分區立委陳怡潔下午宣布，不參加這次補選，但說「2020年機會留給準備好的人」，為下次參選埋下伏筆。

陳怡潔長期深耕士林、大同基層，原本也一直在評估參選可能，加上其父台北市議員陳政忠出身國民黨，又與台北市長柯文哲交好，先前頻傳陳怡潔將投入補選，陳本人也表態慎重評估中。

不過，陳怡潔下午透過聲明稿表示，幾經思考決定不參與補選，她說，多名候選人來自社子地區，可以想見競爭激烈，為了地方和諧、團結，她樂見從這些人選出一位立委，與她一起為士林、大同爭取建設，並期待延宕超過半世紀的社子島開發計畫能在新任立委協助下順利推動。

陳怡潔說，不論誰當選，都希望會是最能代表地方民意、捐棄政黨成見的人，她也會持續深入基層，相信不久的未來，2020年，機會一定會留給準備好的人。

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