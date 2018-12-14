吳乃仁退黨怨「不顧兄弟情」 鄭文燦這樣說…

2018-12-14 15:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中生代昨深夜聯名推舉行政院秘書長卓榮泰參選黨主席後，新潮流大老、民進黨前秘書長吳乃仁決定退出民進黨、退出新潮流。對此，同屬新系的桃園市長鄭文燦稍早受訪僅表示，「我不知道這狀況」。

卓榮泰今下午在桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、前立委陳其邁等陪同下，赴中央黨部完成黨主席參選登記。會後接受媒體連訪。

對於吳乃仁表示將退流、退黨，鄭文燦僅說，他不知道這狀況。卓榮泰被問及此事則表示，「乃公一直和藹可親，希望繼續留在黨內，帶領我們把黨的改造完成下去。」

由於新系民進黨立委段宜康於民進黨大敗後，曾在院會質詢時砲轟行政團隊與總統蔡英文，引起卓榮泰不滿，反嗆段宜康的言論「似是而非」，直言段一手主導年改18%修法，更強力主張同婚，讓其他意見都無法表達，直批「這如果是黨的認同的結果，那我就請段宜康你出來選黨主席！」

卓榮泰今對此表示，「那是立法院場景，事後第2天，台灣社會有絕大社會希望看到民進黨自我檢討。」被問到是否會去拜會段宜康解開誤會？卓榮泰回應，沒有誤會，一定會見面。

對於鄭文燦等人推舉卓榮泰，吳乃仁今天凌晨在新潮流內的群組表示，「剛看到你挺卓，那我要退黨也要退流」，「我已經忍了很久，這是最後一刀」；「看到鄭文燦挺卓的說法，請替我報告利總幹事，自即日起本人退出新潮流！我還在辦公室的東西，這幾天會過去打包！此後，祝大家幸福快樂，心想事成！至於退出民進黨的手續，請幫我處理，算是幫我最後一次忙」。

吳乃仁說，他對人選沒意見，但中生代推舉卓榮泰聲明中的理由，「那樣的羞辱小段的文字，鄭文燦都簽得下去，新潮流還有存在的理由嗎？」

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