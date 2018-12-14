民進黨中生代共推 卓榮泰登記參選黨主席

2018-12-14 15:23

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨黨主席選舉登記今天截止。7名黨內中生代要角昨晚連署共推行政院秘書長卓榮泰參選民進黨主席。卓榮泰今在桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、前立委陳其邁等陪同下，赴中央黨部完成黨主席參選登記。

卓榮泰表示，今天最重要的事情，不是民進黨需要什麼樣黨主席，而是台灣需要什麼樣的執政黨；最近台灣最大黨是「討厭民進黨」，這話對所有黨員是深切警惕。他認為，民進黨欠台灣人民一個承諾，他們要拿出對的政策，讓人民過好生活。

卓榮泰表示，他今早就參選黨主席一事向行政院長賴清德報告，也和總統府副秘書長劉建忻說明。至於是否因參選黨主席辭去行政院秘書長職務？卓榮泰表示，不僅不應該兼著做，做一件事情會專心一意把事情做好，會在適當時間離開行政院。

對於受黨內中生代共推，卓榮泰先是對媒體表示「跟你一樣訝異！」他表示，感謝同志夥伴為黨相挺，謙卑反省，共同承擔。在九合一選舉之後，全黨上下以及執政團隊都面臨必須要深刻檢討、自我反省，尤其是，行政院長賴清德在檢討報告列的3項最為重要，第一，人民期待政府做什麼，就是改善經濟；第二，過去政府施政是否符合人民急迫需要；第三，接下來是政府應該做些什麼。

卓榮泰說，今天最重要的事情，不是民進黨需要什麼樣黨主席，而是台灣需要什麼樣的執政黨。民進黨可否拋開執政黨心態，緊握建黨理想、一路走來初衷，勇敢跟人民站在一起，這才是最重要的。

卓榮泰說，最近台灣最大黨是「討厭民進黨」，這對所有黨員是最深切的警惕，未來有機會，他願意走訪各階層領域，跟討厭民進黨的朋友一起談一談民進黨問題，在座的絕對有信心，要讓他們看到民進黨改變，注意也同意我們改變。

卓榮泰說，未來民進黨誠實、務實、踏實，也是服務性政黨，未來一定要團結、和諧，重新一異地，全力協助執政團隊。他認為，民進黨欠台灣人民一個承諾，我們要拿出對的政策，讓人民過好生活，就這麼簡單。

至於為何接受承擔？卓榮泰說，這是黨面臨重要抉擇時刻，必須大家團結一致，他也望向站在身旁的鄭文燦等人，開完笑說，「看看他們堅定表情，是令人無法拒絕的。」

被問到2020總統大選黨內如何產生？是否支持總統蔡英文連任？卓榮泰表示，黨主席不能決定，必須綜合性決定，他支持每一個人都有當總統資格、公平競爭的機會。對於蔡總統努力工作、把台灣帶到對的方向，大家應正面肯定她。

此外，有關媒體報導提及，共推卓榮泰是因卓在派系上不會有影響，且卓對政治生涯沒有太大企圖。卓榮泰表示，今天既然從事黨的改革、檢討，如果從派系論事，表示檢討不僅沒有成功，根本還沒有開始，不要以派系論事。他坦言，九合一選舉他應該負該有的責任，也是要被檢討對象，可能幾位檢討他後，認為他還要繼續檢討下去，繼續這樣的工作。

鄭文燦表示，這是民進黨最困難時刻，他們共同推薦卓榮泰參選，代表這世代共同承擔責任，讓民進黨重建再造，重新拾起民眾對民進黨信賴。

卓榮泰是中生代裡的大師兄，每項職務都是使命必達，個性謙和，是最困難局面是好的人選。卓榮泰願意承擔責任，他們不會置身事外，會在不同崗位幫助卓榮泰。

對於中生代共推卓榮泰過程，鄭文燦表示，原先昨天約陳其邁喝咖啡，後來就北上台北，找幾個年輕一輩見面聊聊，過程中決定共推卓榮泰，沒有在總統官邸，也沒有其他因素。卓榮泰表示，有參與這場聚會，但中途離開一陣子，後來又被叫回去，「就不能再離開了。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/