蔡柯會全因柯P誤接小英電話？ 友柯議員爆會面內幕...

2018-12-14 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文與台北市長柯文哲昨天在北門會面，不過會面中兩人互動卻很少。民進黨議員高嘉瑜就透露，現在柯文哲對民進黨已讀不回，其實是柯P不小心接到蔡英文電話，才讓她有機會約時間、地點見面。

綜合報導指出，高嘉瑜在政論節目《新聞面對面》爆料，「蔡柯會」是蔡英文先找柯P、而且打了很多電話，後來柯文哲不小心接到電話。小英向柯詢問什麼時候要見面、地點等都配合，最後選定了北門。高嘉瑜也說，這其實並非小英的本意，小英的本意是與柯P會談之後要如何，但顯然柯文哲不是這樣想，柯P現在似乎對蔡英文、民進黨都沒信任感。

高嘉瑜認為，柯文哲將會面全部攤在陽光下，是要讓大家看看民進黨現在是什麼態度、什麼樣子來找他談。她也提到，現在柯文哲對民進黨已讀不回、電話不接、簡訊不回，不想與民進黨私下有任何訊息來往，以免被外界見縫插針，或被認為有任何一點白綠合的可能。

高嘉瑜也說，柯P最近已透過老婆陳佩琪、身邊的人拋出「選前民進黨如何痛毆他，選後卻叫他不要計較。」的訊息。高嘉瑜認為，柯已把他對民進黨的態度說得很清楚，那民進黨要不要公開回應？還是當作沒聽到、用跟柯文哲會面來做出白綠合的假象？

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