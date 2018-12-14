南市綠營正副議長人選出線 藍營譴責暴力

2018-12-14 15:58

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市議會黨團昨晚產生正副議長候選人邱莉莉和郭清華，國民黨團今天召開記「拒絕暴力議會」記者會，譴責暴力，希望民進黨不要再墯落了，也擔心未來得罪當道，檯面上、檯面下會不會有什麼暴力相向的可能？

民進黨副議長參選人郭清華表示，不會有這種事，現在是民主社會，不會有什麼暴力議會，過去發生的事，是因為有爭議發生推擠而受傷，並非出於故意，議會應該要以和為貴，民主政治就是有爭議以協商解決，並沒有所謂「暴力」的問題。

國民黨團書記長盧崑福表示，民進黨推出的議長參選人邱莉莉，在臉書曾出現不雅文字，這也是言語暴力的一種。而副議長郭清華參選人，大家都知道，過去包括黨團議員洪玉鳳、林燕祝、王家貞都在議會遭暴力對待而受傷，國民黨嚴厲譴責暴力，要求民進黨不要再墯落，希望未來在議會殿堂不要再有這種事情形發生。

他表示，國民黨雖是小黨，但會站在人民的立場為大家來打拚，希望新科市長和民進黨議員好好做，不要辜負台南市民的期待。

議員王家貞表示，對於民進黨推出的候選人，希望民進黨不要再繼續墮落了，這是完全執政是完全暴力，如果這兩位當選，他們對南市議會的明天將非常憂慮，所有女性議員進入議會、問政是否將更憂心忡忡、小心謹慎，證諸過去的歷史，擔心得罪當道，檯面上、檯面下會不會有什麼暴力相向的可能？國民黨團今天共同聲明拒絕暴力議會，強烈譴責民進黨推出的正副議長候選人。

民進黨議長參選人邱莉莉則表示，對於國民黨的說法不予評論，她會以最大的誠意和決心，尋求他黨和無黨議員同志的支持，以爭取出線。

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