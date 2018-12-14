中市議長選舉 民進黨推曾朝榮

2018-12-14 15:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議會民進黨下屆議長人選，今（14）日上午召開黨團會議討論，原有4人登記，經協調後由曾朝榮、何敏誠進行假投票，5連任的曾朝榮以15票勝出，將代表民進黨角逐議長，副議長則搭配女將陳淑華，迎戰國民黨張清照、顏莉敏。

下屆台中市議會議員席次共65席，包括國民黨32席，民進黨25席，無黨籍7席，親民黨1席。民進黨25席中，市長派有10席、泛新系9席、蘇嘉全系統4席，另有2人較無派系色彩。

下屆議會席次民進黨雖未過半，但多位資深議員仍表態要代表民進黨角逐正、副議長寶座，經連日協調，13日仍有曾朝榮、何敏誠、何文海、蕭隆澤登記競爭議長寶座，副議長則僅陳淑華登記，黨團14日召開會議再次進行協調。

最後，何文海、蕭隆澤退出，剩由曾朝榮、何敏誠進行議長假投票，共有24票，曾朝榮以15票勝出，何敏誠獲8票，另有1張無效票；陳淑華則無異議獲推代表民進黨參選下屆議會副議長。

曾朝榮指出，每一局競賽都會全力以赴，他和陳淑華搭配競選議長、副議長，會團結、努力拉票，爭取其他議員支持，希望贏得勝選；陳淑華也說，希望未來正副議長選舉，能夠呈現的是一個清白、清廉、乾淨的選舉。

曾朝榮、陳淑華均是5連任的資深議員，曾朝榮曾任2屆民進黨市黨部主委，陳淑華曾任3屆市議會民進黨團總召，兩人政治資歷完備。

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