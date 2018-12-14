議會決議桃市府持股增至51％ 亞洲矽谷創新研發中心恐有變數

2018-12-14 15:16

［記者謝武雄／桃園報導］桃園航空城公司、光世代建設合資開發「亞洲矽谷創新研發中心」，整個投資案高達120億元，其中光世代公司注資37億元、航空城公司以市府的青埔3.81公頃土地作價35億元並佔49%股份，由於議員們對持股未過半有意見，多次討論都沒有結論；桃園市議會今天臨時會再度討論本案，而在藍營議員堅持下，市府同意持股拉高為51%，多餘2%由桃捷公司持股。

市長鄭文燦表示，光世代建設是中華電信百分之百持股公司，也是國內物聯網龍頭，該投資案對桃園非常有幫助，由於市議會要求持股51%，會影響整個投資案原始協議，這部分還是要中華電信董事會同意，中華電信也有可能將整個案子否決，至於市府當包租公之案，由於租借土地無法貸款，這會增加中華電信成本，可行性並不高，由於思科公司也是衝著該案來桃園投資，並設置6百人的研發中心，未來也可能產生變數。

據悉，桃園航空城公司、光世代建設已經合資成立「桃園亞矽創新公司」，該公司規劃開發「亞洲矽谷創新研發中心」，至於桃園航空城公司投資的3.81公頃產專區土地，是市府的土地作價投資航空城，議會從今年9月份就審議該案，由於議員認為持股不過半，會有吳音寧效應，堅持市府持股要51%，該議案才延至今天審查。

而在市府讓步下，議會也決議，航空城公司在該投資案持股為51%，至於持股方式、資金由市府調整，只要中華電信同意該投資案，市府即可將中壢區青芝段158、159號約3.81公頃產專區土地作價投資航空城，再由航空城公司作價投資「桃園亞矽創新公司」。

議會討論本案時，包含舒翠玲、詹江村、魯明哲等多位藍營議員都堅持市府要有51%持股，才有絕對監督權，對此，民進黨議員范綱祥則警告，雖然大家都樂見市府持股增至51%，但要考量中華電信可能放棄本案的後果。

也到議會備詢的光世代建設董事長陳光雄僅低調的表示，尊重議會決議，至於持股變更須經董事會同意。

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