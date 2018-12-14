台南副市長人選 準市長黃偉哲：不是跑攤型的

2018-12-14 15:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕準台南市長黃偉哲今（14）日公布第2波小內閣名單，將於下週再公布新任1級主管及部分留任名單，人事大致底定，其中2位副市長人選口袋名單也已徵詢中，一般預料將有學界新面孔擔任他的副手輔政。

黃偉哲表示，副市長人選不一定要有特別的政治性格，可是應具備高度專業能力與領導協調，能夠清楚知道市長的想法居間溝通帶領市府團隊，而不是「跑攤型的副手」代表市長出席活動就好。

一般預料，黃偉哲積極覓尋人才，已有口袋名單徵詢中，2位副手人選可望在下週人事布局中底定，1位是來自學界新面孔、1位是在公共事務中戰功彪炳，2位強將輔佐台南市「黃內閣」，將帶來耳目一新的市政團隊。

據了解，黃偉哲已在月初和市府交接小組開會，安排日期聽取各局處進行業務簡報，並如同議會定期大會業務報告方式，分成民政、財經、教育、建設等組進行，每次開會至少2小時，各科室局處首長都要作簡報，外界形容是他在為現任單位首長是否留任「打分數 」，目前尚有部份單位未輪到簡報「交成績單」。不過，黃偉哲表示，交接簡報跟新人事完全沒關係，適才適所最重要。

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