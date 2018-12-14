宜縣明年總預算 議會保留不三讀尊重新民意

2018-12-14 14:28

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣明年度總預算約238億元，縣議會今召開聯席會審查，議長陳文昌基於尊重新民意，決定將預算保留不三讀，待準縣長林姿妙與新科議員上任後再處理，最快明年初就會召開臨時會審查；藍綠議員均支持這個決定，讓預算可以給新縣長調整；編列預算的宜蘭縣代理縣長陳金德表示，尊重議會決定，沒有意見。

宜蘭縣明年度總預算，歲入列238億328萬9000元，歲出列236億8222萬7000元，縣議會召開聯席會二讀會，共刪除1861餘萬元的預算，其中蘭陽戲劇團1100餘萬元補助預算全部遭到刪除；但仍有部分預算被保留，待三讀會審查。

基金部分，則有實施平均地權的4000萬元及員山童玩公園共同分擔費用126萬元預算遭刪除，中興文化創意園區業務費用9623萬元，因有藍營議員認為園區只會虧損，無法帶來收益，藍綠議員無法達成共識，遭到保留。

不過，陳文昌於今上午在二讀會結束後，隨即宣布會期結束，下午三讀會不召開；陳文昌表示，保留預算還很多，但議會同仁大多都認為，預算應該由新的民意與政府來處理，如此才能尊重新民意，比較合理，因此這個會期總預算不三讀，等到明年初的臨時會再來處理。

國民黨籍議員陳鴻禧指出，選後議會大換血，將有16個新議員，他認為不開三讀會沒問題，這樣才是尊重新民意與新的政府；民進黨籍議員劉添梧則說，由於這個會期藍綠無法有共識，各有意見，為避免造成不必要的衝突，及尊重新的民意與縣長，保留預算是好事，他尊重議會最後的決定。

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